Москва21 июнВести.В Оренбургской области с рельсов сошли три вагона со щебнем. По данным Уральской транспортной прокуратуры, причиной стало намывание грунта возле путей.
Инцидент произошел вечером 21 июня, в воскресенье, на территории АО "Орское карьероуправление".
Во время движения маневрового состава на путях, примыкающих к станции Круторожино Южно-Уральской железной дороги, допущен сход трех груженых щебнем вагонов без опрокидывания. Причиной инцидента стало намывание грунта вблизи железнодорожных путейговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, на движение поездов это никак не повлияло.
По факту организована проверка в части соблюдения безопасности на железной дороге.