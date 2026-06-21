Три вагона со щебнем сошли с рельсов в Оренбургской области

В Оренбургской области с рельсов сошли вагоны со щебнем Три вагона со щебнем сошли с рельсов в Оренбургской области

Москва21 июн Вести.В Оренбургской области с рельсов сошли три вагона со щебнем. По данным Уральской транспортной прокуратуры, причиной стало намывание грунта возле путей.

Инцидент произошел вечером 21 июня, в воскресенье, на территории АО "Орское карьероуправление".

Во время движения маневрового состава на путях, примыкающих к станции Круторожино Южно-Уральской железной дороги, допущен сход трех груженых щебнем вагонов без опрокидывания. Причиной инцидента стало намывание грунта вблизи железнодорожных путей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, на движение поездов это никак не повлияло.

По факту организована проверка в части соблюдения безопасности на железной дороге.