Москва5 авгВести.На станции Никель Оренбургской области вечером 5 августа с рельсов сошли семь вагонов, груженных железорудным сырьем, следователи начали проверку, сообщает Центральное МСУТ СК России в мессенджере MAX.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия на место прибыли восстановительные поезда.
Следователями Центрального МСУТ СК России проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решениеотмечается в публикации
По версии следствия, ЧП произошло из-за ненадлежащего технического состояния железнодорожного полотна или железнодорожного состава.