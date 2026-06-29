Москва29 июнВести.Семь вагонов с углем сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге на территории Амурской области. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 29 июня, в понедельник, в районе станции Уруша.
Произошел сход семи вагонов с углем без опрокидывания. Задержки движения пассажирских поездов не допущено. Пострадавших нет. Причины схода устанавливаютсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка, детали случившегося выясняются.