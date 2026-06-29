В Амурской области с рельсов сошли 7 вагонов с углем

Вагоны с углем сошли с рельсов в Амурской области В Амурской области с рельсов сошли 7 вагонов с углем

Москва29 июн Вести.Семь вагонов с углем сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге на территории Амурской области. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 29 июня, в понедельник, в районе станции Уруша.

Произошел сход семи вагонов с углем без опрокидывания. Задержки движения пассажирских поездов не допущено. Пострадавших нет. Причины схода устанавливаются говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, детали случившегося выясняются.