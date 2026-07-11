Москва11 июлВести.В Красноярском крае произошел сход 15 вагонов грузового поезда с углем, в результате чего возможны задержки в движении пассажирских составов. Об этом сообщает Красноярская железная дорога (КрасЖД).
10 июля в 21:40 по московскому времени на станции Стайный Красноярской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда (груз – уголь). На место происшествия направлены три восстановительных поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездовговорится в канале КрасЖД в мессенджере MAX
Как уточняется, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Авария обошлась без ущерба экологии.