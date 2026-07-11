КрасЖД: 15 вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

В Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов с углем КрасЖД: 15 вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

Москва11 июл Вести.В Красноярском крае произошел сход 15 вагонов грузового поезда с углем, в результате чего возможны задержки в движении пассажирских составов. Об этом сообщает Красноярская железная дорога (КрасЖД).

10 июля в 21:40 по московскому времени на станции Стайный Красноярской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда (груз – уголь). На место происшествия направлены три восстановительных поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов говорится в канале КрасЖД в мессенджере MAX

Как уточняется, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Авария обошлась без ущерба экологии.