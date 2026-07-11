Более 100 м жд/ пути повреждено при сходе грузовых вагонов в Красноярском крае

При сходе грузовых вагонов в Красноярском крае повреждено более 100 м жд/ пути Более 100 м жд/ пути повреждено при сходе грузовых вагонов в Красноярском крае

Москва11 июл Вести.В Красноярском крае в результате схода 15 грузовых вагонов с рельсов на станции Стайный повреждено более 100 м жд/ пути. Как сообщает Красноярская железная дорога (КрасЖД), к восстановительным работам привлечены более 200 человек, три восстановительных поезда и более 10 единиц специализированной техники.

На данный момент часть вагонов убрана из габарита путей. После уборки всех вагонов железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому, устранить повреждения 1 ригельной опоры и других элементов контактной сети. Движение поездов через станцию Стайный временно приостановлено уточняется в канале КрасЖД на платформе MAX

Как сообщалось ранее, 10 июля в 21.40 по московскому времени на станции Стайный произошел сход 15 вагонов с углем грузового состава. Причины происшествия устанавливаются.

В настоящее время пять пассажирских поездов следуют в обход участка Иланская – Решоты, где расположено барьерное место, через станцию Саянская с выходом далее на основной маршрут.