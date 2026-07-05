В Красноярском крае восстановили движение поездов после схода 13 вагонов

Движение поездов в Красноярском крае восстановлено после схода 13 вагонов В Красноярском крае восстановили движение поездов после схода 13 вагонов

Москва5 июл Вести.В Красноярском крае восстановлено движение поездов на перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково. Об этом сообщает Красноярская железная дорога в MAX.

Восстановительные работы после схода 13 вагонов грузового поезда завершились 5 июля в 3.49 (местное время).

Открыто движение поездов на однопутном перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково в Красноярском крае говорится в сообщении

К работам привлекалось более 100 железнодорожников, были задействованы 3 восстановительных поезда и другая спецтехника.

Сход вагонов произошел 4 июля в 15.40 (местное время). Были задержаны пассажирские поезда Абакан – Красноярск и Красноярск – Абакан. В результате происшествия никто не пострадал.

Красноярская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства. Устанавливаются причины произошедшего.