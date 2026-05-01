Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Красноярском крае

В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Красноярском крае

Москва1 мая Вести.Ночью 1 мая в Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, сегодня около 2 часов ночи по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном вблизи станции Ингашская Красноярской железной дороги, произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым автомобилем говорится в Telegram-канале надзорного ведомства

Транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств ЧП, в результате которого были допущены задержки в движении поездов.