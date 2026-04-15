СКЖД: грузовик выехал на пути перед поездом, пострадали два человека

На Кубани поезд сбил выехавший на пути грузовой автомобиль

Москва15 апр Вести.Ранним утром 15 апреля в Краснодарском крае, на железнодорожном переезде у станции Комсомольская, водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, пострадали водитель и пассажир автомобиля говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале

В железнодорожной компании отметили, что члены локомотивной бригады за медпомощью не обращались, схода подвижного состава допущено не было, на движение других поездов это ДТП не повлияло.