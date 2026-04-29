Москва29 апрВести.В Краснодарском крае мотоцикл выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
ДТП произошло вечером 29 апреля на переезде между железнодорожными станциями Усть-Лабинская и Варилка. Мотоцикл выехал наперерез пригородному поезду №6339 сообщением Кавказская – Краснодар-1.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, поэтому произошло столкновение.
По предварительной информации, пострадавших нет. Схода подвижного состава нетотмечается в публикации
На движение других поездов происшествие не повлияло.