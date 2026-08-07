РЖД: автомобиль столкнулся с поездом во Владимирской области

Во Владимирской области столкнулись автомобиль и поезд РЖД: автомобиль столкнулся с поездом во Владимирской области

Москва7 авг Вести.Выезд автомобиля на пути ж/д перед приближающимся поездом стал причиной ДТП во Владимирской области, сообщается в MAX-канале Горьковской железной дороги - филиал ОАО "РЖД".

Вечером в четверг, 6 августа, между станциями Владимир и Второво водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный путь вне оборудованного переезда перед приближающимся почтово-багажным поездом. Машинист локомотива экстренно затормозил.

Но столкновения избежать не удалось. Предварительно, в результате ДТП пострадавших нет отмечается в сообщении

На движение других поездов авария не повлияла.