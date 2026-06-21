В Тюменской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем

Грузовой поезд врезался в иномарку в Тюменской области В Тюменской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем

Москва21 июн Вести.В Тюменской области произошло столкновение грузового поезда с автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось 21 июня на перегоне Картымско-Туринский Тюменского участка железнодорожной дороги.

На переезде 47 км грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем Nissan Qashqai написано в MAX ведомства

В результате ДТП пострадавших нет, поврежден автомобиль. Задержек в движении поездов не зафиксировано.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение ПДД водителем кроссовера.