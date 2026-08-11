Поезд столкнулся с легковушкой в Курганской области, организована проверка

В Курганской области грузовой поезд столкнулся с легковушкой Поезд столкнулся с легковушкой в Курганской области, организована проверка

Москва11 авг Вести.Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Курганской области, по факту ДТП организована проверка. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Авария произошла 11 августа в 8.15 по местному времени (6.15 мск) на железнодорожном переезде на станции Курган. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Никто не пострадал, автомобиль получил повреждения передней части. Задержек в движении поездов не допущено. Предварительной причиной случившегося стало нарушение водителем Правил дорожного движения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована проверка.