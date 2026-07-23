Автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом в Бурятии

В Бурятии водитель автомобиля выехал на пути приближающегося грузового поезда Автомобиль выехал на пути перед грузовым поездом в Бурятии

Москва23 июл Вести.В Бурятии водитель автомобиля выехал на пути приближающегося грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июля в 23.04 по местному времени на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Селендума – Гусиное Озеро Восточно-Сибирской железной дороги.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось рассказали в пресс-службе филиала ОАО "РЖД" в мессенджере МАХ

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля и пассажиры. Как уточняется, сход подвижного состава и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Также авария не повлияла на движение других поездов.