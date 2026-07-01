Четыре человека пострадали при опрокидывании машины в озеро в Бурятии

Машина вылетела с технологической полосы в озеро в Бурятии, пострадали четверо Четыре человека пострадали при опрокидывании машины в озеро в Бурятии

Москва1 июл Вести.В Бурятии иномарка вылетела с дороги в озеро и перевернулась, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по республике.

ДТП произошло вечером 30 июня, во вторник, в Селенгинском районе. За рулем находился 24-летний молодой человек.

Водитель автомобиля Toyota Camry, не имеющий права управления ТС, следуя по технологической дороге в местности Хаяны, совершил съезд с последующим опрокидыванием в озеро Гусиное. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 4 человека говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробностей о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранителями.