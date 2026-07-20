32-летний мужчина и 17-летняя девушка погибли в ДТП в Бурятии

В Бурятии в ДТП погиб водитель иномарки и 17-летняя пассажирка 32-летний мужчина и 17-летняя девушка погибли в ДТП в Бурятии

Москва20 июл Вести.В Бурятии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель иномарки и 17-летняя пассажирка. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла ночью 20 июля в Кабанском районе. 32-летний водитель BMW не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

Водитель от полученных травм скончался во время транспортировки в медицинское учреждение. 17-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте происшествия отметила пресс-служба ведомства в МАХ

Кроме того, один пассажир с полученными травмами был госпитализирован. По предварительным данным, у него диагностирован перелом позвоночника. Еще трое пассажиров, находившихся в автомобиле, не пострадали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.