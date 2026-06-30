Два человека погибли в результате ДТП в Бурятии, еще трое пострадали

В Бурятии в ДТП с перевернувшейся легковушкой погибли двое, еще трое пострадали Два человека погибли в результате ДТП в Бурятии, еще трое пострадали

Москва30 июн Вести.В Иволгинском районе Республики Бурятия произошло ДТП, в котором перевернулся легковой автомобиль. Два человека погибли, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба региональной полиции.

За рулем Toyota Camry находилась 37-летняя женщина без водительских прав. Согласно предварительным данным, она не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина перевернулась.

В результате ДТП два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия сказано в Telegram-канале ведомства

Сама водитель, а также два других пассажира получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.