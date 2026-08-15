Москва15 авгВести.Семидесятилетняя женщина погибла, два человека получили травмы в результате столкновения Toyota RAV-4 с лесовозом на трассе в Прибайкальском районе Бурятии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД России в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в пятницу, 14 августа, на 63 км + 200 м автодороги Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян, вблизи села Зырянск. По предварительным данным, водитель внедорожника столкнулся с лесовозом "Урал-375", двигавшимся впереди.
В результате ДТП 70-летняя жительница Иркутска, пассажирка легкового автомобиля, находившаяся на заднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждениеотметили в пресс-службе
Установлено, что 42-летний водитель лесовоза был лишен водительских прав и не имел при себе документов на транспортное средство.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.