Пенсионерка погибла, два человека пострадали в ДТП с лесовозом в Бурятии

Человек погиб, еще двое пострадали в ДТП в Бурятии Пенсионерка погибла, два человека пострадали в ДТП с лесовозом в Бурятии

Москва15 авг Вести.Семидесятилетняя женщина погибла, два человека получили травмы в результате столкновения Toyota RAV-4 с лесовозом на трассе в Прибайкальском районе Бурятии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД России в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в пятницу, 14 августа, на 63 км + 200 м автодороги Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян, вблизи села Зырянск. По предварительным данным, водитель внедорожника столкнулся с лесовозом "Урал-375", двигавшимся впереди.

В результате ДТП 70-летняя жительница Иркутска, пассажирка легкового автомобиля, находившаяся на заднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение отметили в пресс-службе

Установлено, что 42-летний водитель лесовоза был лишен водительских прав и не имел при себе документов на транспортное средство.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.