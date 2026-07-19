Женщина погибла, 2 человека пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под Иркутском

Человек погиб, еще двое пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под Иркутском Женщина погибла, 2 человека пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под Иркутском

Москва19 июл Вести.Женщина погибла, еще два человека пострадали в результате лобового столкновения легковушки и грузовика в Иркутской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла 18 июля на 121‑м км федеральной автомобильной дороги Р‑258 «Байкал». Предварительно, водитель грузового автомобиля HongYan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Peugeot.

В результате ДТП 47-летний водитель легкового автомобиля и его двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение… Позже 69‑летняя пассажирка скончалась в больнице сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что водитель большегруза не пострадал.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства автоаварии.