Москва26 апрВести.В Забайкальском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель внедорожника после столкновения с грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла 26 апреля в 4.10 по местному времени на федеральной автодороге Иркутск — Чита. Автомобиль Mitsubishi Pajero врезался в стоящий большегруз марки Howo.
В результате ДТП 35-летний водитель внедорожника погиб на месте происшествияговорится в канале ведомства в MAX
В настоящее время проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.