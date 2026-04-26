Водитель внедорожника погиб в Забайкалье после столкновения с грузовиком

Внедорожник врезался в грузовик на трассе в Забайкалье, один человек погиб Водитель внедорожника погиб в Забайкалье после столкновения с грузовиком

Москва26 апр Вести.В Забайкальском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель внедорожника после столкновения с грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 26 апреля в 4.10 по местному времени на федеральной автодороге Иркутск — Чита. Автомобиль Mitsubishi Pajero врезался в стоящий большегруз марки Howo.

В результате ДТП 35-летний водитель внедорожника погиб на месте происшествия говорится в канале ведомства в MAX

В настоящее время проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.