Москва4 июлВести.В Забайкальском крае произошло столкновение двух легковых автомобилей и большегруза, погибли два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла днем 4 июля на 1043-м километре федеральной трассе "Байкал" в Читинском округе. Предварительно установлено, что здесь столкнулись два автомобиля Honda Insight и фура, после чего большегруз загорелся.
В результате ДТП 2 участника погиблиговорится в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.