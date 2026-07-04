Два человека погибли в ДТП с большегрузом в Забайкалье

Два человека погибли в ДТП в Забайкалье Два человека погибли в ДТП с большегрузом в Забайкалье

Москва4 июл Вести.В Забайкальском крае произошло столкновение двух легковых автомобилей и большегруза, погибли два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 4 июля на 1043-м километре федеральной трассе "Байкал" в Читинском округе. Предварительно установлено, что здесь столкнулись два автомобиля Honda Insight и фура, после чего большегруз загорелся.

В результате ДТП 2 участника погибли говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.