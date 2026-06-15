Москва15 июнВести.На 677 км федеральной трассы Р-258 Байкал в Петровск-Забайкальском районе в результате столкновения иномарки с фурой погиб пассажир легкового автомобиля, водитель госпитализирован, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
Предварительно установлено, что 43-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.
В результате ДТП погиб 21-летний пассажир легковой автомашины, водитель госпитализированотмечается в сообщении
Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.