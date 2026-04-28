В Бурятии произошло ДТП с одним погибшим

Один человек погиб в результате ДТП в Бурятии В Бурятии произошло ДТП с одним погибшим

Москва28 апр Вести.Во вторник утром по местному времени в Селенгинском районе Бурятии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в нем погиб один человек, сообщается в официальном Telegram-канале агентства республики ГО и ЧС.

По данным агентства, на 67-м километре автодороги Гусиноозерск — Улан-Удэ, вблизи населенного пункта Средний Убукун, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля.

В результате аварии пострадали пять человек. Один человек, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля, погиб на месте отмечается в сообщении

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали зажатого в салоне пассажира и передали его врачам скорой помощи.