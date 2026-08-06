В Бурятии грузовик с людьми унесло течением - один погиб, двое пропали

В Бурятии грузовик перевернулся при переправе через реку, один человек погиб В Бурятии грузовик с людьми унесло течением - один погиб, двое пропали

Москва6 авг Вести.В Муйском районе Бурятии при попытке переехать реку Бамбуйка вброд опрокинулся грузовой автомобиль "Урал". В результате один человек погиб. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике на платформе MAX.

Отмечается, что в момент происшествия в машине находились четверо мужчин. Одному удалось выбраться на берег самостоятельно. В ходе поисков ниже по течению, в устье реки Жетонда, нашли тело еще одного из пропавших.

В Муйском муниципальном округе при попытке проезда вброд через реку Бамбуйка совершил опрокидывание грузовой автомобиль "Урал"… В результате проведения поисковых работ было обнаружено тело одного из пропавших ниже по течению от места происшествия - в устье реки Жетонда говорится в публикации

Судьба двух остальных остается неизвестной. Спасатели обследовали уже более 120 километров русел рек Витим и Бамбуйка, но пока безрезультатно.

К поискам подключили вертолет Ми-8 МЧС. На его борту находятся спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с необходимым оборудованием. Местность труднодоступная - горно-таежная, река с извилистым руслом и бурным течением. Поиски продолжаются.