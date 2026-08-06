Прокуратура опубликовала фото с места ЧП с грузовиком в Бурятии

Прокуратура Бурятии показала фото с места смертельного происшествия с грузовиком Прокуратура опубликовала фото с места ЧП с грузовиком в Бурятии

Москва6 авг Вести.Прокуратура Бурятии опубликовала в MAX фото с места происшествия с грузовиком.

На кадрах – река Бамбуйка, через которую на машине переправлялись пассажиры, а также сам грузовик, сильно деформированный. Его кабина оказалась смята.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль "Урал" перевернулся при попытке переехать реку вброд. В нем находились четверо мужчин – водитель и три пассажира. Вскоре после происшествия были обнаружены тела двух пассажиров. Третьего ищут. Водитель выжил и выбрался самостоятельно.