В Бурятии нашли тело второго погибшего при опрокидывании грузовика в реке

В Бурятии число погибших при опрокидывании грузовика выросло до двух В Бурятии нашли тело второго погибшего при опрокидывании грузовика в реке

Москва6 авг Вести.В Муйском районе Бурятии обнаружено тело второго пропавшего без вести мужчины. Ранее грузовик с людьми перевернулся при переправе через реку Бамбуйка. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.

Отмечается, что тело обнаружили в четверг, 6 августа, в шести километрах от места происшествия в районе реки Голюбе сотрудники одного из местных предприятий.

Сегодня в шести километрах от места происшествия в районе устья реки Голюбе работниками одного из предприятий обнаружено тело второго пропавшего без вести говорится в публикации

Ранее сообщалось, что при попытке переехать реку вброд опрокинулся грузовик "Урал", в котором находились четверо мужчин. Один смог выбраться на берег, остальных унесло течением. Позже ниже по течению - в устье реки Жетонда - нашли тело первого погибшего. Поиски ведутся спасателями МЧС, работниками организаций и местными жителями. Уже обследовано более 120 километров русел рек. Поиски третьего пропавшего продолжаются.