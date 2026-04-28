Москва28 апрВести.Тела шестерых рабочих, погибших при сходе лавины в Бурятии, извлекли из-под снега. Об этом сообщает МЧС России.
Тела еще двух погибших обнаружили на месте схода лавины на руднике "Ирокинда". Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массыговорится в сообщении
Отмечается, что поисковые работы завершены.
Лавина накрыла рудник "Ирокинда" в момент, когда там находились девять человек. Они производили работы по расчистке технологической дороги. Трое мужчин смогли выбраться самостоятельно, еще шесть оказались под завалами.