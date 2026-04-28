Тела всех шести погибших извлекли из-под снега после лавины на руднике в Бурятии

В Бурятии извлекли из-под снега тела шестерых рабочих, ставших жертвами лавины Тела всех шести погибших извлекли из-под снега после лавины на руднике в Бурятии

Москва28 апр Вести.Тела шестерых рабочих, погибших при сходе лавины в Бурятии, извлекли из-под снега. Об этом сообщает МЧС России.

Тела еще двух погибших обнаружили на месте схода лавины на руднике "Ирокинда". Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы говорится в сообщении

Отмечается, что поисковые работы завершены.

Лавина накрыла рудник "Ирокинда" в момент, когда там находились девять человек. Они производили работы по расчистке технологической дороги. Трое мужчин смогли выбраться самостоятельно, еще шесть оказались под завалами.