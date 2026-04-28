Москва28 апрВести.На территории Муйского района в Бурятии со склона горы произошел сход лавины. Предварительно, под снегом оказались шесть работников горнодобывающего предприятия. В Следкоме сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Точное число пострадавших, как и их местонахождение, устанавливаются.
Под снежными массами оказались, по предварительным данным, шесть работников горнодобывающего предприятия, которые производили работы на данном участке местностиотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.