В Бурятии возбудили дело после схода лавины на работников предприятия

В Бурятии лавина накрыла работников горнодобывающего предприятия В Бурятии возбудили дело после схода лавины на работников предприятия

Москва28 апр Вести.На территории Муйского района в Бурятии со склона горы произошел сход лавины. Предварительно, под снегом оказались шесть работников горнодобывающего предприятия. В Следкоме сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Точное число пострадавших, как и их местонахождение, устанавливаются.

Под снежными массами оказались, по предварительным данным, шесть работников горнодобывающего предприятия, которые производили работы на данном участке местности отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.