В Бурятии задержан директор рудника, где во время схода лавины погибли 6 рабочих

Задержан директор рудника "Ирокинда", разрешивший работы в условиях схода лавин В Бурятии задержан директор рудника, где во время схода лавины погибли 6 рабочих

Москва30 апр Вести.В Бурятии в рамках расследования уголовного дела о сходе лавины на работников горнодобывающего предприятия задержан директор рудника "Ирокинда". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Установлено, что фигурант дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины.

Сход снежных масс со склона горы на промплощадку возле рудника "Ирокинда", расположенного в Муйском районе, произошел 28 апреля текущего года. В это время там находились 9 работников, которые устраняли последствия схода предыдущей лавины, сошедшей в этом районе 24 апреля.

В результате шесть человек погибли, их тела обнаружены и извлечены из-под завала в ходе поисково-спасательных работ. Трем сотрудникам удалось спастись.

Несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, 28 апреля на промышленную площадку для ее расчистки и устранения последствий схода снежных масс директором рудника были направлены девять работников предприятия. При производстве работ в указанном месте на людей сошла вторая лавина cказано в сообщении ведомства в MAX

Директора рудника обвиняют по двум статьям - нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Расследование уголовного дела о травмировании и гибели работников горнодобывающего предприятия продолжается.