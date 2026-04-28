Установлены личности 6 рабочих, оказавшихся под снежным завалом в Бурятии

Личности 6 рабочих, оказавшихся под снегом на руднике "Ирокинда", установлены Установлены личности 6 рабочих, оказавшихся под снежным завалом в Бурятии

Москва28 апр Вести.В Бурятии установили личности работников, оказавшихся под снегом после схода лавины на руднике "Ирокинда", сообщили ТАСС в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Это шесть мужчин разного возраста, самому младшему – 19 лет.

Установлены личности рабочих, находящихся под снегом - это мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения сказано в сообщении

ЧП произошло утром 28 апреля в Муйском районе Бурятии на промышленной площадке штольни, принадлежащей руднику "Ирокинда".

В момент инцидента на участке находились девять человек, они производили работы по расчистке технологической дороги. Трое из них смогли выбраться самостоятельно, шесть до сих пор находятся под завалами.

К месту происшествия отправился борт Ми-8 МЧС РФ со спасателями на борту.

В сообщении агентства уточняется, что снежная масса сошла на участке 150 на 50 метров, глубина снежного покрова варьируется от 3 до 6 м. Общий объем снега оценивается в пределах 22,5-45 тыс. куб. м.

В масштабных поисково-спасательных работах принимают участие 60 человек и 5 единиц спецтехники.