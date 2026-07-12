На реке в Якутии водолазы нашли тело третьего утонувшего при опрокидывании лодки Водолазы нашли тело третьего пропавшего на реке Алдан в Якутии

Москва12 июл Вести.На реке Алдан в Якутии водолазы обнаружили тело третьего из четырех пропавших мужчин при опрокидывании моторной лодки 9 июля. Об этом сообщили в Службе спасения Якутии в мессенджере MAX.

Спасатели продолжают искать четвертого мужчину.

Тело было найдено в 20 км ниже по течению от места опрокидывания лодки. Работу по поиску вели с помощью гидролокатора бокового обзора. Погибшим оказался один из четырех мужчин, чья лодка перевернулась 9 июля отмечается в сообщении

Лодка перевернулась в 25 километрах выше села Угоян. На борту находились пять человек, один из них смог выбраться на берег и сообщить о происшествии.

Тела двух погибших были обнаружены 10 июля их родственниками на дне реки.