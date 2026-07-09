В Якутии на реке Алдан перевернулась лодка, четверо пропали без вести

Четыре человека пропали на реке Алдан в Якутии В Якутии на реке Алдан перевернулась лодка, четверо пропали без вести

Москва9 июл Вести.На реке Алдан в Якутии сегодня днем перевернулась моторная лодка "Обь". Это произошло примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян, сообщает республиканская Служба спасения.

Отмечается, что всего на борту находились пять человек.

Один из них сумел самостоятельно выбраться на берег. Судьба остальных четырех пассажиров остается неизвестной говорится в публикации Службы спасения Якутии в Telegram-канале

Организована поисково-спасательная операция, в которой задействованы две лодки из поселка Хатыстыр и две лодки из поселка Угоян.

В ведомстве сообщили, что обнаружены вещи, которые могли находиться в перевернувшейся лодке. Поиски продолжаются, информация будет уточняться.