Москва9 июлВести.Уголовное дело возбуждено после ЧП с лодкой на реке Алдан в Якутии, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
9 июля 2026 года судоводитель с четырьмя пассажирами, находившимися на борту лодки с подвесным мотором, двигались на веслах по реке Алдан от поселка Угоян в сторону села Хатыстырговорится в заявлении ведомства в MAX
По неизвестной пока причине лодка затонула во время движения. Спастись удалось одному человеку из пяти. Пассажир выбрался на берег и сообщил о происшествии.
Поиски четырех человек продолжаются, также ведутся следственные действия.