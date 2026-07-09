В Якутии возбудили дело после исчезновения 4 человек с затонувшей лодки

После ЧП с лодкой в Якутии возбудили дело, идут поиски 4 человек В Якутии возбудили дело после исчезновения 4 человек с затонувшей лодки

Москва9 июл Вести.Уголовное дело возбуждено после ЧП с лодкой на реке Алдан в Якутии, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

9 июля 2026 года судоводитель с четырьмя пассажирами, находившимися на борту лодки с подвесным мотором, двигались на веслах по реке Алдан от поселка Угоян в сторону села Хатыстыр говорится в заявлении ведомства в MAX

По неизвестной пока причине лодка затонула во время движения. Спастись удалось одному человеку из пяти. Пассажир выбрался на берег и сообщил о происшествии.

Поиски четырех человек продолжаются, также ведутся следственные действия.