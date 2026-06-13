После опрокидывания лодки с детьми на Алтае и гибели 3 человек завели дело

СК возбудил дело после трагедии с детьми на озере на Алтае После опрокидывания лодки с детьми на Алтае и гибели 3 человек завели дело

Москва13 июн Вести.Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено после трагедии на озере Линево в селе Дмитро-Титово Кытмановского района, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что вечером в субботу, 13 июня, мужчина перевозил на лодке шестерых детей.

На расстоянии около 10-12 метров от берега плавсредство перевернулось. В результате происшествия погибли трое человек говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Жертвами ЧП стали двое детей восьми и девяти лет, и мужчина, который управлял лодкой.

Как сообщалось ранее, очевидцам удалось спасти четверых детей. Тела погибших ищут, в поисках участвуют более 30 человек.