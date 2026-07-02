Москва2 июлВести.В Алтайском крае в течение 1 июля утонули два ребенка. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального СК.
Оба инцидента произошли в Рубцовском и Советских районах.
В селе Кокши на берегу озера Большое Лазурное 4-летняя девочка надела резиновый надувной круг и вошла в водоем. Зайдя на глубину, ребенок выпал из спасательного средства и утонулнаписано в MAX
Второй случай произошел на реке Алей вблизи села Безрукавка. Там утонул 13-летний мальчик, находившийся на месте с родственниками. Он зашел на глубину и утонул во время игры.
Все обстоятельства гибели детей устанавливаются.