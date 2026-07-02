СК на Алтае возбудил уголовные дела после гибели двоих детей на водоемах

На Алтае утонули дети 4 и 13 лет, возбуждены дела СК на Алтае возбудил уголовные дела после гибели двоих детей на водоемах

Москва2 июл Вести.В Алтайском крае в течение 1 июля утонули два ребенка. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального СК.

Оба инцидента произошли в Рубцовском и Советских районах.

В селе Кокши на берегу озера Большое Лазурное 4-летняя девочка надела резиновый надувной круг и вошла в водоем. Зайдя на глубину, ребенок выпал из спасательного средства и утонул написано в MAX

Второй случай произошел на реке Алей вблизи села Безрукавка. Там утонул 13-летний мальчик, находившийся на месте с родственниками. Он зашел на глубину и утонул во время игры.

Все обстоятельства гибели детей устанавливаются.