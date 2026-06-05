Москва5 июнВести.В Алтайском крае 12-летний мальчик утонул в реке Ануй во время купания. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия произошла вечером 4 июня, в четверг, рядом с поселком Калинина Петропавловского района.
При купании на реке Ануй утонул 12-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По данным краевого ГУ МЧС России, мальчик зашел в реку, оступился и мгновенно ушел под воду.
Тело ребенка все еще ищут, к поискам привлечены правоохранители, пожарные и добровольцы.