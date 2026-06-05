В Алтайском крае во время купания в реке Ануй утонул 12-летний мальчик

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Москва5 июн Вести.В Алтайском крае 12-летний мальчик утонул в реке Ануй во время купания. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла вечером 4 июня, в четверг, рядом с поселком Калинина Петропавловского района.

При купании на реке Ануй утонул 12-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным краевого ГУ МЧС России, мальчик зашел в реку, оступился и мгновенно ушел под воду.

Тело ребенка все еще ищут, к поискам привлечены правоохранители, пожарные и добровольцы.