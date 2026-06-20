В Удмуртии возбудили дело из-за утонувшего ребенка В Удмуртии расследуют обстоятельства гибели ребенка, утонувшего в реке

Москва20 июн Вести.Из-за гибели восьмилетнего мальчика, утонувшего в реке, Увинский межрайонный следственный отдел в Удмуртии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртской Республике.

19 июня 2026 года несовершеннолетний со своим другом отправился на реку Ува, протекающую в селе Вавож Вавожского района, на самодельный пирс необорудованный для купания. В ходе купания мальчик утонул говорится в сообщении

Спасатели нашли тело ребенка на следующий день .

Следователи осмотрели место, где всё случилось и опросили очевидцев. Сейчас выясняется, как именно произошла трагедия.