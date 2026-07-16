Четырехлетний ребенок утонул в Новгородской области, возбуждено уголовное дело В Новгородской области в реке утонул 4-летний мальчик

Москва16 июл Вести.В Новгородской области в реке утонул 4-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, по факту гибели 4-летнего ребенка... Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 16 июля, в четверг, в Старорусском округе. По данным правоохранителей, ребенок гулял недалеко от воды вместе с тетей. В какой-то момент женщина потеряла малыша из виду. Спустя некоторое время его нашли в реке без признаков жизни.