Женщина и ее 9-летний сын утонули в реке Лужонка в Новгородской области

Женщина и ребенок утонули в реке в Новгородской области Женщина и ее 9-летний сын утонули в реке Лужонка в Новгородской области

Москва14 июл Вести.Женщина и ее 9-летний сын утонули в реке Лужонка в Новгородской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, днем 13 июля женщина 1989 г.р. вместе с сыном 2017 г.р. находились на необорудованном участке берега реки Лужонка в деревне Лужно. Во время купания мальчика унесло течением, а мать, пытавшаяся спасти сына, не смогла выбраться из воды. В результате оба погибли.

Уголовное дело возбуждено по … ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)… Проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие и свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.