Москва13 июлВести.В Саратовской области во время купания в реке Волга сильным течением унесло 9-летнего мальчика. Отец пытался его спасти, однако в результате утонули оба. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Трагедия произошла 13 июля, в понедельник, на острове недалеко от села Орловское в Марксовском районе. Ребенок отдыхал там вместе с родителями.
Во время купания в реке ребенка унесло сильным течением. Один из взрослых попытался его спасти, однако в результате оба утонулиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По данным областного СУ СК России, тело ребенка обнаружили из извлекли из воды. По факту организована проверка.