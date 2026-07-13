В реке Волга в Саратовской области утонули 9-летний мальчик и его отец

В Саратовской области утонули 9-летний мальчик и отец, пытавшийся его спасти В реке Волга в Саратовской области утонули 9-летний мальчик и его отец

Москва13 июл Вести.В Саратовской области во время купания в реке Волга сильным течением унесло 9-летнего мальчика. Отец пытался его спасти, однако в результате утонули оба. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла 13 июля, в понедельник, на острове недалеко от села Орловское в Марксовском районе. Ребенок отдыхал там вместе с родителями.

Во время купания в реке ребенка унесло сильным течением. Один из взрослых попытался его спасти, однако в результате оба утонули говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным областного СУ СК России, тело ребенка обнаружили из извлекли из воды. По факту организована проверка.