Малолетний ребенок утонул в реке Малый Енисей в Туве В Туве утонул 9-летний мальчик

Москва20 июн Вести.В Туве в реке Малый Енисей утонул 9-летний мальчик. Как сообщает СУ СК России по республике, ребенка унесло течением.

Трагедия произошла днем 20 июня, в субботу.

Двое малолетних находились на берегу реки Малый Енисей без сопровождения взрослых. Через некоторое время 9-летнего ребенка унесло течением. Позднее его тело было обнаружено спасателями в 10 метрах от места происшествия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована доследственная проверка. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.