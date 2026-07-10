Москва10 июлВести.Днем 10 июля в Алексеевском районе Татарстана утонул 15-летний подросток, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в MAX.
Трагический инцидент произошел в озере, расположенном вблизи села Сухие Курнали Алексеевского района Республики. Сообщение о трагическом инциденте поступило по системе "Глонасс-112" в 14.11.
Ребенка извлекли из воды очевидцы и передали врачам скорой медицинской помощи. Однако, медики констатировали смерть мальчикасказано в сообщении
По предварительным данным, причиной трагедии стало купание в необорудованном месте.