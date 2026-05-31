Возбуждено дело после гибели 15-летнего подростка на реке Алей в Алтайском крае

В Алтайском крае возбуждено дело после гибели 15-летнего подростка на реке Алей Возбуждено дело после гибели 15-летнего подростка на реке Алей в Алтайском крае

Москва31 мая Вести.Следователи СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка на реке Алей, сообщает пресс-служба регионального ведомства в Telegram-канале.

Трагедия произошла 30 мая в селе Новоалександровка Рубцовского района.

Трое братьев без разрешения взрослых ушли купаться на реку Алей. При попытке переплыть водоем один из них начал тонуть. Находившиеся рядом братья попытались помочь, но спасти его не удалось сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время осуществляются поисковые мероприятия. Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства трагедии.