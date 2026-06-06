В Астрахани организована проверка по факту гибели мальчика после падения в воду

В Астрахани организована проверка после гибели мальчика на воде В Астрахани организована проверка по факту гибели мальчика после падения в воду

Москва6 июн Вести.В Астрахани организована проверка по факту гибели мальчика, который по неосторожности упал в реку во время игры с друзьями. Об этом заявила региональная прокуратура.

Незадолго до этого МЧС по Астраханской области сообщило, что на Набережной реки Царева, 89 группа ребят играла на пирсе около реки, когда мальчик по неосторожности упал в реку и скрылся под водой. Водолазы извлекли тело погибшего из воды.

Утонул 12-летний мальчик… По факту гибели ребенка следственными органами организована процессуальная проверка, ход проведения которой поставлен на контроль прокуратурой области говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства, включая вопросы соблюдения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их безопасности.