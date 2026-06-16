После гибели ребенка в водоеме в Омской области идет прокурорская проверка

Прокуратура проверяет обстоятельства гибели ребенка в Омской области После гибели ребенка в водоеме в Омской области идет прокурорская проверка

Москва16 июн Вести.Прокуратура Щербакульского района Омской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, который 15 июня вместе с друзьями решил искупаться на котловане в селе Красноярка. Об этом сообщается в мессенджере МАХ прокуратуры Омской области.

По предварительной информации, мальчик сам предложил друзьям переплыть водоем. Когда они возвращались обратно, он на глазах у друзей ушел под воду. Те испугались и покинули место происшествия, не рассказав взрослым о случившемся.

По факту трагедии прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних говорится в сообщении ведомства

Следственные органы завели уголовное дело, прокуратура будет следить за ходом расследования.