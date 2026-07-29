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В Норильске после гибели подростка в озере СК проводит проверку

В Норильске на озере утонул подросток, проводится проверка В Норильске после гибели подростка в озере СК проводит проверку

Москва29 июл Вести.На озере Тундра в Норильске, 29 июля, отдыхала компания молодых людей. 16-летний юноша вместе с подругой захотели переплыть озеро и утонул во время заплыва. По факту его гибели Следственный отдел по городу Норильск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении

Главное следственное управление призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних уделять повышенное внимание вопросам безопасности детей вблизи водоемов и разъяснять подросткам правила поведения на воде.