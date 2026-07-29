Москва29 июлВести.На озере Тундра в Норильске, 29 июля, отдыхала компания молодых людей. 16-летний юноша вместе с подругой захотели переплыть озеро и утонул во время заплыва. По факту его гибели Следственный отдел по городу Норильск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении
Главное следственное управление призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних уделять повышенное внимание вопросам безопасности детей вблизи водоемов и разъяснять подросткам правила поведения на воде.