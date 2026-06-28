Подросток утонул в Красноярском крае, пытаясь переплыть пруд Школьник решил переплыть пруд в Красноярском крае и утонул, проводится проверка

Москва28 июн Вести.Возле села Ивановка Ермаковского муниципального округа Красноярского края пять подростков пришли искупаться в пруду. Один из школьников решил попробовать переплыть водоем, в результате чего погиб. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

По факту смерти 16-летнего юноши проводится проверка.

Один из юношей решил переплыть водоем, но не рассчитал свои силы и начал тонуть. Услышав крики о помощи, сверстники попытались спасти приятеля, но безуспешно отмечается в сообщении

Тело ребенка извлекли спасатели.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.