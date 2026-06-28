Москва28 июнВести.Возле села Ивановка Ермаковского муниципального округа Красноярского края пять подростков пришли искупаться в пруду. Один из школьников решил попробовать переплыть водоем, в результате чего погиб. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.
По факту смерти 16-летнего юноши проводится проверка.
Один из юношей решил переплыть водоем, но не рассчитал свои силы и начал тонуть. Услышав крики о помощи, сверстники попытались спасти приятеля, но безуспешноотмечается в сообщении
Тело ребенка извлекли спасатели.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.