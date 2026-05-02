В Красноярском крае прыгавший по бревнам ребенок упал в воду и погиб В Красноярском крае утонул упавший с бревен ребенок

Москва2 мая Вести.Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели ребенка в селе Бражное Канского муниципального округа Красноярского края.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета, накануне, 1 мая, двое детей пришли к реке Кан.

Дети вышли на прибитые к берегу водоема бревна и стали прыгать с одного бревна на другое, в результате чего один мальчик упал в воду и утонул говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Сейчас спасатели ищут тело ребенка, проводятся следственные действия.