Москва2 маяВести.Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели ребенка в селе Бражное Канского муниципального округа Красноярского края.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета, накануне, 1 мая, двое детей пришли к реке Кан.
Дети вышли на прибитые к берегу водоема бревна и стали прыгать с одного бревна на другое, в результате чего один мальчик упал в воду и утонулговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Сейчас спасатели ищут тело ребенка, проводятся следственные действия.