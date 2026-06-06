Москва6 июнВести.ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка в водоеме. Об этом сообщает ИЦ ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в MAX.
По материалам следствия, 5 июня в дневное время трое мальчиков 8 и 10 лет приехали на велосипедах к озеру вблизи села Бея. Двое детей пошли купаться.
В ходе купания 10-летний мальчик заплыл в заросли камыша, откуда не смог выбраться и утонулговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.