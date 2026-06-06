В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в водоеме

По факту гибели ребенка в озере в Хакасии возбудили дело В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в водоеме

Москва6 июн Вести.ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка в водоеме. Об этом сообщает ИЦ ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в MAX.

По материалам следствия, 5 июня в дневное время трое мальчиков 8 и 10 лет приехали на велосипедах к озеру вблизи села Бея. Двое детей пошли купаться.

В ходе купания 10-летний мальчик заплыл в заросли камыша, откуда не смог выбраться и утонул говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.