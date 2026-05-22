Ребенок утонул в водоеме в Мордовии В Мордовии школьник утонул в пруду

Москва22 мая Вести.В Мордовии возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика в пруду во время купания. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Трагедия произошла 21 мая в Рузаевке. На водоеме мальчик находился в компании сверстников без сопровождения взрослых. Место, где утонул ребенок, не было оборудовано для купания.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) сказано в сообщении

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебная медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются.