Москва9 июн Вести.В Челябинской области утонул в реке мальчик 2016 года рождения. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Ночью поступило сообщение о том, что в вечернее время мальчик 2016 года рождения ушел кататься на велосипеде и домой не вернулся. В ходе поисковых мероприятий на берегу реки были обнаружены велосипед и личные вещи ребенка. Позже тело мальчика было найдено очевидцами вблизи берега и передано сотрудникам полиции говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В поисках были задействованы сотрудники МЧС России, полиции и добровольцы. В общей сложности привлекались 36 человек и пять единиц техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.